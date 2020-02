Le retour des contrôles douaniers après la période de transition post-Brexit risque de pénaliser les consommateurs britanniques avec des hausses de prix et moins de produits disponibles dans les magasins, préviennent lundi les professionnels de la distribution.

L'association BRC (British Retail Consortium) présente dans un rapport ses priorités pour les négociations commerciales qui s'ouvrent entre Londres et Bruxelles, espérant un "accord pragmatique" pour minimiser les perturbations.

Elle rappelle que 80% de la nourriture importée par les distributeurs britanniques vient de l'UE. Les biens arrivent principalement dans les ports de Douvres et Folkestone par lesquels transitent 7.000 camions par jour.

Le gouvernement britannique entend négocier d'ici la fin de l'année un accord de libre-échange avec l'UE mais a déjà prévu un retour des contrôles aux frontières pour les biens même s'ils ne sont soumis à aucun droite de douane. Ces contrôles sont la conséquence de la sortie du pays du marché unique et de l'union douanière.

"Le problème est simple. Une hausse des droits de douane et des contrôles poussés vont pénaliser les consommateurs, les distributeurs et l'économie britannique", souligne Helen Dickinson, directrice générale du BRC.

Elle presse le gouvernement de négocier un accord qui réduise au maximum les contrôles douaniers et les tracasseries administratives sans quoi "le résultat pour les consommateurs serait des coûts plus élevés et une baisse de la disponibilité des produits dans les rayons".

L'association préconise de prévoir des infrastructures dédiées aux contrôles frontaliers avec du personnel formé et des équipements technologiques adaptés, afin de garantir les échanges les plus fluides possibles.