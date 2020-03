La Région de Bruxelles-Capitale figure en quatrième position des régions de l'Union européenne en matière de produit intérieur brut (PIB) par habitant, ressort-il de chiffres publiés jeudi par Eurostat.

Avec un PIB par habitant, exprimé en standards de pouvoir d'achat (SPA), de 61.300 euros, soit 203% de la moyenne européenne, la Région de Bruxelles-Capitale n'est devancée que par le Grand-Duché de Luxembourg (263% de la moyenne de l'UE) et les régions Sud (225%) et Est et Centre (210%) de l'Irlande.

La bonne performance de Bruxelles-Capitale s'explique notamment par le flux de navetteurs qui tend à augmenter le PIB par habitant dans les régions où ces navetteurs travaillent et à le faire baisser là où ils résident.

Parmi les régions en bas du classement figuraient, derrière la région française d'outre-mer Mayotte (30% de la moyenne de l'UE), trois régions bulgares: le Nord-Ouest (34%), le Nord-Centre (35%) et le Centre méridional (36%). "En ce qui concerne Mayotte, le faible PIB par habitant s'explique principalement par des facteurs démographiques, 42% de la population étant âgée de moins de 15 ans", précise l'Office européen des statistiques.

Trois provinces belges se situent nettement au-dessus de la moyenne européenne: le Brabant wallon (157%), le Brabant flamand (144%) et Anvers (143%).

Les PIB par habitant des provinces de Luxembourg (72% de la moyenne de l'UE), Hainaut (75%), Namur (80%), Liège (84%) et Limbourg (96%) restent sous la moyenne européenne.