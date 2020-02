La proposition de compromis du président du Conseil européen Charles Michel pour le budget pluriannuel de l'UE aurait un impact budgétaire annuel pour la Belgique de près de 1,2 milliard d'euros par rapport à la situation actuelle, a indiqué mardi à la Chambre la Première ministre Sophie Wilmès.

La proposition de M. Michel fixe à 1,074% du revenu national brut (RNB) de l'UE à 27 les engagements de la prochaine programmation budgétaire 2021-2027 de l'UE, soit 1.094 milliards d'euros sur sept ans.

Elle dépasse légèrement le plafond de 1% que préconisent les quatre pays les plus "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark et Autriche) mais reste bien inférieure au 1,3% réclamé par le Parlement européen.

Pour la Belgique, ce taux de 1,074% représenterait une contribution supplémentaire de 1,2 milliard d'euros par an, selon les estimations des services de Mme Wilmès. A 1,3%, la contribution passerait à 2 milliards d'euros. La Première ministre n'a pas souhaité entrer davantage dans le détail, "car les chiffres ne sont pas stables".

"Ce n'est bien sûr qu'un texte de négociation qui évoluera encore sur des points importants", a-t-elle nuancé.

La cheffe du gouvernement d'affaires courantes a rappelé l'impact budgétaire direct du Brexit, avec une perte de contribution britannique qui se chiffre autour de 10 milliards d'euros par an, et la nécessité de mener des politiques nouvelles (transition climatique, transition numérique, migration, défense, etc.)

"La Belgique s'est toujours inscrite comme un pilier loyal d'un projet européen dont nous reconnaissons la valeur ajoutée. Elle peut donc souscrire à une augmentation du budget de l'UE, mais de façon modérée", a ajouté Mme Wilmès, avant d'énumérer les priorités belges dans la négociation.

A l'instar d'autres États membres, la Belgique aspire à maintenir ses fonds de cohésion (Feder, FSE). Comme les dernières propositions allouent davantage de moyens aux régions les plus pauvres, le statut de région en transition est mis sous pression. La Belgique plaide pour maintenir ce statut. Les aides agricoles directes sont également visées.

Une autre priorité belge porte sur la part des droits de douane qu'un État membre peut conserver au titre de frais de perception, sans les reverser à l'UE comme c'est la règle. Actuellement de 20%, cette part serait réduite à 10%. La dernière proposition en date la fixe à 12,5%.

Ce point est d'autant plus important dans le contexte du Brexit, auquel la Belgique est particulièrement exposée même en cas d'un accord commercial avec Londres. La Belgique soutient la proposition d'élargir le Fonds d'ajustement à la mondialisation (FEM), mais l'idée d'un fonds spécial Brexit semble ne pas avancer.

Pour les fonds alloués à la recherche, au développement et à l'innovation, l'UE tient notamment compte d'un principe d'excellence auquel répondent déjà nombre d'entreprises belges ainsi que les universités. La Belgique plaide donc pour une augmentation du financement de ces programmes et "n'acceptera aucune atteinte au principe d'excellence", a indiqué Mme Wilmès. Une augmentation des moyens de la politique spatiale serait aussi dans l'intérêt du pays.

Quant aux ressources propres de l'UE, la Belgique peut soutenir l'introduction d'une taxe sur le plastique non recyclé, a dit Mme Wilmès. Elle ne s'est en revanche pas étendue sur une nouvelle répartition des recettes du système d'échange de quotas d'émissions de carbone (ETS).

"On ne pourra pas gagner sur tout, en disant à la fois qu'on ne dépensera pas plus d'argent, qu'on garde nos droits acquis, qu'on complète le manque à gagner du Brexit et que l'on fait face aux nouveaux défis. C'est la quadrature du cercle pour tous les États", a répondu la Première ministre aux députés qui faisaient chacun part de leurs priorités.

La négociation des chefs d'État et de gouvernement commencera jeudi à l'occasion d'un sommet extraordinaire convoqué par M. Michel à Bruxelles. Lundi, les ministres des Finances de l'UE ont déjà laissé entendre qu'un accord ne serait probablement pas atteint dès cette première réunion. Le sommet pourrait jouer les prolongations. "On nous a dit de prendre des vêtements de rechange", a noté Mme Wilmès. A ses yeux, "ce serait déjà une bonne chose de parvenir à rapprocher" les positions divergentes des États membres. D'autres réunions ne sont donc pas exclues.

Lorsque le Conseil aura dégagé une position commune aux Vingt-sept, il devra encore aller la négocier avec la Commission et le Parlement, qui réclament des budgets plus élevés. Comme le Conseil, le Parlement devra donner son feu vert à ce "cadre budgétaire pluriannuel" (CFP).