Dans le top 10 des ouvriers belges les mieux payés, pas moins de huit fonctions sur les dix dont les salaires sont les plus élevés ont un lien avec le secteur de la construction ! C’est ce que révèle le classement réalisé par le prestataire de services de ressources humaines SD Worx, sur base de l’analyse des salaires de plus de 130 000 ouvriers dans plus de 8 000 entreprises. Et ce n’est pas seulement le cas de fonctions de direction, comme chef de chantier ou contremaître/chef d’équipe, mais aussi d’emplois d’exécution tels que calorifugeur, foreur, maçon, asphalteur…