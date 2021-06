Projet de taxation mondiale minimum : "C’est essentiel de montrer que l’on peut avoir une mondialisation juste sur le plan fiscal" ConjonctureInterview Justine Daniel et Frédéric Autran pour Libération

© AFP "Je pense qu’il y a une vraie prise de conscience que le système actuel arrive à bout de souffle."

"Les progrès sont évidemment beaucoup trop lents, 15 % est un taux dérisoire. En France, les taux d’imposition effectifs des classes moyennes et populaires, en prenant en compte la TVA, les cotisations sociales et les autres impôts tournent autour de 30 % ou 40 %. Et pour les multinationales, 15 % minimum ? On est encore loin du compte. Cela dit, le fait d’avoir un accord serait un saut qualitatif très important. Même si le taux est faible initialement, cela permettrait de tendre dans les années à venir vers un taux minimum plus élevé", avance l'économiste français Gabriel Zucman.