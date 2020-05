"C’est maintenant qu’il faut se montrer solidaires avec les restaurateurs" © REPORTERS Conjoncture Raphaël Meulders

Ils sont dans les starting-blocks. Et dans le doute le plus total. Le 8 juin prochain, les restaurants et bars devraient rouvrir en Belgique après une hibernation forcée de près de 3 mois. Les modalités de réouverure ont été clarifiées par le gouvernement fédéral ce vendredi : les établissements devront fermer leurs portes à minuit et une distance physique d’1,5 mètre devra être respectée. Les menus individuels seront également proscrits.