Entre le communiqué de presse d’Alexander De Croo (Open VLD) du 24 mars qui rassure les indépendants en évoquant le maintien du droit passerelle de crise et le communiqué de presse du ministre des PME et des indépendants David Clarinval (MR) confirmant le soir même ce double droit passerelle de crise, il y a une période de flottement jusqu’au… mardi 30 mars, date à laquelle le gouvernement opère un revirement à 180 degrés. La décision : les entreprises n’ont pas toutes automatiquement droit à ce double droit passerelle, sauf à prouver qu’elles ne peuvent pas fonctionner sur rendez-vous et qu’elles doivent cesser leurs activités. Douche froide pour de nombreuses petites entreprises.