Elle est petite, toute petite, cette tractopelle à côté du monstre Ever Given. Les rares images du navire, qui sont parvenues dans les médias et sur les réseaux sociaux, illustrent l’absurde et la difficulté de la tâche. Libérer le porte-conteneurs long de 400 mètres, lourd de 220 000 tonnes, coincé depuis mardi en travers de l’axe sud du canal de Suez, avec une pelle de plage.