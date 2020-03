“Ces mesures ont été mal préparées et mal communiquées, peste le gérant d’un bar schaerbeekois. Nous avons le bec dans l’eau et nous attendons toujours le courriel des autorités nous expliquant comment ils vont nous aider.” Mais ce vendredi soir, les soucis sont mis de côté. “Tous nos amis et nos clients habituels viennent, par solidarité, vider nos fûts de bière. C’est la fête !”. Les restaurants misent, eux, sur la livraison de leurs plats pour s'en sortir.