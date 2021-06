Libre Eco week-end | Le dossier

Voilà bientôt 25 ans que l’histoire d’amour entre Filip Dewulf et La Roche-en-Ardenne a débuté, "un peu par hasard", se souvient l’intéressé. "Au départ, nous possédions deux campings à Coxyde, avec mon épouse, diététicienne de formation. Nous cherchions un endroit plus grand pour investir en Wallonie et nous sommes tombés par hasard sur ce camping à La Roche", raconte-t-il. Très vite, le couple tombe sous le charme de l’endroit. "C’est vraiment très bien situé : en plein cœur des Ardennes, dans un cadre magnifique, idéal pour les cyclistes et les randonneurs."