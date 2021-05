Quand la balle jaune se transforme en or : la prime de victoire en Grand Chelem a été multipliée par 3 000 en 50 ans Conjoncture François Thys

© D.R. Au total, en prenant en compte les primes versées aux joueurs éliminés en qualification, Roland-Garros versera un prize money de 34,367 millions d’euros en 2021.

Pour l’édition 2021 de Roland-Garros, les vainqueurs du simple masculin et féminin recevront chacun un chèque de 1,4 millions d’euros, soit près de deux fois plus que les finalistes malheureux (750 000 euros chacun). Des sommes démesurées comparées aux primes offertes au début de l'ère open, instaurée en 1968. A l'époque, le vainqueur messieurs de Wimbledon remportait 2 000 livres sterling, et la gagnante chez les dames... 750 livres. En 2019, les vainqueurs (l'égalité salariale est effective depuis 2007) recevaient chacun 2,35 millions de livres.