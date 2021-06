Avant de vous débarrasser des petites pièces rouges qui traînent dans le fond de vos tiroirs, réfléchissez-y à deux fois : vous pourriez être en possession d’une petite fortune. Récemment, une pièce américaine baptisée1933 a été vendue aux enchères pour un peu plus de 19 millions de dollars. La valeur d’origine de cette pièce en or ? Seulement 20 petits dollars. Et cette pièce est loin d’être la seule du genre...