C’est pourquoi Belfius propose Yume, un outil actuellement destiné aux seuls clients mais qui sera également accessible à tous prochainement.

Yume permet d’agréger une foule de données : famille, emploi, habitation, mobilité et pension. Belfius en profite au passage pour vous demander quel est le montant de vos avoirs dans d’autres banques. "Plus nous avons d’informations, plus notre analyse sera pertinente", explique Caroline Lambert, responsable du marketing digital. Avec votre accord, Belfius pourra alors accéder à MyPension, et connaître le montant attendu de votre pension légale mais aussi de votre assurance de groupe.