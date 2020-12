Belgapom, organisme de défense des intérêts du secteur de la pomme de terre, vient d'annoncer la mise en place de son nouveau CEO. Christophe Vermeulen entrera en fonction le 1er janvier et succèdera à Romain Cools. Si ce dernier prend sa retraite, il restera conseiller jusqu'à la mi-2021.

Juriste de formation, Christophe Vermeulen a travaillé ces dernières années au Parlement européen comme conseiller général au commerce et politique étrangère. Il a notamment suivi des dossiers comme le Brexit ou la politique agricole commune (PAC). En 2019, il était l'un des sept candidats à la présidence du CD&V.

"Je suis très reconnaissant à l’organe d’administration pour la confiance qu’il m’a témoignée. Mon enthousiasme et ma passion sont énormes. Et j’en aurai bien besoin parce que succéder à un monument tel que Romain Cools constitue un fameux défi, et c’est un euphémisme", a-t-il déclaré dans un communiqué de Belgapom.

"Je suis extrêmement fier de pouvoir défendre les intérêts de notre secteur de la pomme de terre, le joyau de notre industrie agro-alimentaire. Et il y a du pain sur la planche : la crise du coronavirus, le Brexit, la lutte contre le dumping, le Green deal, les nombreux défis liés à la durabilité et à la santé… la liste est impressionnante. Je suis ravi que Romain ait proposé de m’accompagner minutieusement pendant cette transition et je me réjouis de me retrousser les manches avec toute l’équipe."

© MaxPPP

Le secteur de la pomme de terre est un pilier majeur de l'industrie agro-alimentaire belge. Notre pays est le premier pays exportateur de pommes de terre transformées (frites, croquettes, chips, flocons, etc.) au monde. En 2018, plus de cinq millions de tonnes avaient été exportées. Les derniers mois ont toutefois été très compliqués puisque la crise du Covid-19 a frappé de plein fouet les acteurs du marché. La fermeture des restaurants avait fait chuter drastiquement la consommation de patates en Belgique et à travers le monde. Plusieurs milliers de tonnes excédentaires n'ont pas pu être vendues en 2020, faisant chuter le prix de vente.