Directement touché par la crise du coronavirus et les restrictions de voyage, Brussels Airport n'a accueilli que 6 743 395 millions de passagers l'an dernier, en baisse de 74 % par rapport au record enregistré en 2019. Le cargo aérien a, par contre, particulièrement tiré son épingle du jeu durant cette pandémie, avec une hausse de 2,2 %, signale mercredi l'aéroport de Zaventem dans un bilan de l'année 2020.

Les deux premiers mois de l'année donnaient pourtant des statistiques encourageantes. Mais l'arrivée du coronavirus, suivie des mesures de restriction en matière de voyages, ont fait chuter le nombre de passagers.

En comparaison avec les chiffres de 2019, le nombre de passagers a chuté de 80 % durant les mois d'été, et même de 88 % en novembre. Grâce aux vacances de Noël, le nombre de passagers est remonté à la hausse en décembre, mais les statistiques étaient bien inférieures avec celles enregistrées douze mois plus tôt (338 110 personnes, soit une baisse de 82 %).

"Une année aussi étrange que difficile"

La destination de prédilection des Belges était les Îles Canaries, alors placée en zone orange. Beaucoup de passagers ont également rendu visite à des membres de leur famille en Europe et en Afrique du Nord. Brussels Airlines a également accueilli de nombreux passagers européens et nord-américains qui se rendaient en Afrique.

Si l'aviation commerciale tire la langue, l'année 2020 a été plus clémente pour le cargo aérien. Plus de 511 600 tonnes de marchandises ont transité par l'aéroport de Bruxelles, soit une augmentation de 2,2 %.

Le trafic aérien dans son ensemble dégringole de 59 % en 2020. Il est passé de 234 460 en 2019 à 95 813 en 2020.

"L'année 2020 a été aussi étrange que difficile pour le secteur aérien", déclare Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "Nous avons dû nous adapter en permanence pour pouvoir accueillir nos passagers en toute sécurité, et les emmener à destination dans le respect des normes sanitaires. Fort heureusement, notre département cargo a été plus sollicité durant la crise, notamment pour le transport de produits pharmaceutiques, de denrées périssables et pour l'e-commerce."

Arnaud Feist espère désormais que Brussels Airport jouera un rôle clé dans le transport du vaccin contre le Covid-19. Et avec les vaccinations en cours, l'espoir aussi que l'aéroport accueillera à nouveau davantage de passagers en 2021.