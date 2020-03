"Déterminé". C'est le mot de la fin de l'entretien accordé par le Vice-Premier et ministre du Budget David Clarinval (MR). "Nous sommes déterminés à faire face à l'urgence sanitaire et économique. L'impact sera important, on le sait déjà, sur la base du monitoring complet des chiffres qui nous parviennent d'heure en heure." Le Ministre est sur tous les fronts. "C'est compliqué parce que les mesures de confinement font qu'un tiers du cabinet est sur place, que la charge de travail est plus lourde, mais l'heure n'est pas à tergiverser." Entretien.