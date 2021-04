Le magazine Forbes a établi son classement des milliardaires pour l'année 2020. Parmi eux, on retrouve deux Belges et deux étrangers qui habitent en Belgique.

Parmi ces milliardaires, la liste comprend également quatre milliardaires Belges ou qui vivent en Belgique. Les deux Belges sont le PDG Luc Tack du fabricant de machines à tisser Picanol Group d'Ypres et l'investisseur belge Eric Wittouck, qui vit désormais dans le paradis fiscal de Monaco. Deux autres milliardaires, présents dans le classement, ont choisi la Belgique comme lieu de résidence: l’Italien Giovanni Ferrero et le Suédois Peter Kamprad.

Luc Tack

Sorti du classement en 2019, Luc Tack revient avec une valeur nette estimée à 1,5 milliard de dollars (1,27 milliard d'euros) et en place 2035. Il est directeur général du fabricant de machines à tisser et de pièces en fonte Picanol Group dont il est actionnaire à 90%.

Le groupe Picanol est actif dans le monde entier dans le domaine du génie mécanique, de l'agriculture, de l'alimentation, de la gestion de l'eau, de la (ré)utilisation des ressources naturelles et d'autres marchés industriels. Le groupe compte environ 7000 collaborateurs et est coté sur Euronext Bruxelles.

Luc Tack est également PDG et directeur exécutif du fabricant de plastiques et de produits chimiques Tessenderlo Group, qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2019.

Eric Wittouck

Un deuxième Belge dans la liste est l'investisseur Eric Wittouck. L'année dernière, il était toujours à la 168e place, cette année il est tombé à 228. Sa valeur nette est néanmoins passée de 7,35 milliards à 8,46 milliards d'euros.

Eric Wittouck est devenu très riche en tant qu'héritier de Tiense Suiker. Sa valeur nette a considérablement augmenté grâce à Invus, une société de capital-investissement de New York qui gère principalement l'argent de Wittouck. Invus a réalisé d'énormes rendements grâce aux investissements dans la société de régime Weight Watchers, entre autres.

Bien que Wittouck vive à Monaco, il a toujours une maison dans notre pays. Il s'agit du Château de la Forgeraie, en bordure de la forêt de Sonian à Uccle.

Giovanni Ferrero et Peter Kamprad

Deux milliardaires étrangers ont choisi la Belgique comme lieu résidence. Il s'agit de l'Italien Giovanni Ferrero et du Suédois Peter Kamprad. Giovanni Ferrero est domicilié à Bruxelles et a fait fortune grâce à l'entreprise familiale du même nom, qui commercialise, entre autres, la célèbre pâte à tartiner Nutella. Sa valeur nette est estimée à 34,7 milliards de dollars (29,33 milliards d'euros), le plaçant à la 40e place sur la liste des milliardaires.

Le Suédois Peter Kamprad habite également la Belgique, à Tervuren plus précisément. Sa valeur nette est de 1,2 milliard de dollars. Peter et ses frères sont propriétaires d'Ikano Group, créé pour gérer les activités immobilières et de services financiers d'Ikea. Aujourd'hui, Ikano Group est une société de 9,1 milliards de dollars avec des intérêts dans les banques, l'immobilier et les centres commerciaux asiatiques.