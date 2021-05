Eco$tory | Combien la catastrophe de Tchernobyl a-t-elle coûté ? Cette question apparem­ment simple n’a pas de réponse, sinon un assez vague "au moins quelques centaines de milliards de dollars". 35 ans après l'accident nucléaire, les estimations ne cessent de grimper.

Le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine (qui fait alors partie de l’URSS) provoque le plus important accident nucléaire civil jamais constaté. La catastrophe est définie au niveau 7 sur l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (International Nuclear Event Scale). Cet accident libère dans l’air un nuage radioactif qui se propage principalement sur toute l’Europe, avec de lourdes conséquences à court et long terme sur les populations et le milieu naturel de plusieurs pays.