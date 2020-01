Première banque durable au monde, Triodos dresse un bilan positif malgré un contexte difficile. (...)

Malgré un contexte difficile caractérisé par de faibles taux d’intérêt et des coûts opérationnels supplémentaires résultant d’une réglementation de plus en plus importante, le total du bilan de la banque a augmenté de 7,1% en 2019.