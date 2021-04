Comment le Covid-19 a transformé l’e-commerce et la logistique Conjoncture09:17 Van Campenhout Patrick

© DPA Début septembre 2020, un employé d’Amazon s’occupant du stockage et déstockage dans le nouveau centre logistique de Saxe-Anhalt, en Allemagne.

"Désormais, les clients des commerçants en ligne ne se contentent plus de connaître le jour de l’arrivée de leurs colis", explique Bart Vleeschouwers, Business Development Manager au sein de la société belge Zetes, filiale du japonais Panasonic. "Ils veulent une information plus précise, en temps réel, ils veulent une offre de livraison plus large, via des points d’accès ou des consignes (locker rooms). Certains de nos clients livrent même dans les coffres des voitures. Les grands acteurs internationaux proposent tout cela. Et ce n’est pas fini, aux États-Unis, les livreurs d’Amazon vont jusqu’à déposer les colis alimentaires dans les frigos des clients".