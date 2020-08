"C'est assez étonnant de le voir changer son fusil d'épaule" : Comment Warren Buffett a surpris les marchés financiers ConjonctureAnalyse Camille Delannois

© Shutterstock

Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, est connu pour son dédain vis-à-vis de l'or. Récemment, il a pourtant vendu de nombreuses actions Wells Fargo et JPMorgan et est entré au capital de Barrick Gold, géant des mines d'or. Mais pourquoi le milliardaire a-t-il changer d'avis ? Se repositionnement sur les marchés financiers doit-il inquiéter les investisseurs ?