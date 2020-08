Si l’entièreté de la note rédigée par Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) n’est pas connue, on en sait un peu plus sur son contenu. Selon nos informations, les préformateurs s’étaient mis d’accord sur une prolongation de deux réacteurs nucléaires, à savoir Doel 4 et Tihange 3. Fini donc la sortie complète de l’atome en 2025, telle que prévue par la loi.