Libre Eco week-end | Le dossier

La soixantaine d’entreprises formant l’Association des entrepreneurs belges de grands travaux (Adeb) ne peut qu’applaudir le plan de relance belge soumis à l’Europe. "Enfin des projets vont pouvoir sortir des cartons où ils sont confinés parfois depuis des lustres", sourit Didier Cartage, son directeur général. Il faut dire que cela fait des années qu’en matière d’investissements publics, la Belgique ne leur accorde qu’entre 2 et 3 % de son PIB, et plus souvent moins de 2,5 %. "L’an dernier, on était à 2,8 %, ce qui est quand même mieux que les 2,3 % de 2013…"