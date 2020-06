Selon un rapport du Forum économique mondial sur l'impact du coronavirus, réalisé en partenariat avec la société de courtage en assurance Marsh et le groupe d'assurance Zurich, près de 500 millions de personnes seraient menacées par la pauvreté.

Alors que l'Organisation mondiale s'alarme de l'évolution de la pandémie dans le monde, le Forum économique mondial (FEM) dresse lui un premier bilan prévisionnel de l'impact du coronavirus. D'après l'organisation, près d'un demi-milliard de personnes seraient menacées par la pauvreté dans le monde et le commerce mondial serait susceptible de reculer de 13 à 32%.

Par ailleurs, le FEM s'attend à une baisse de 3% de la production mondiale, une chute de 30 à 40% des investissements directs étrangers et rappelle, outre le fait que 1,6 milliard d'étudiants aient manqué l'école en mars 2020, que le confinement a eu un effet néfaste sur la santé mentale de 34 % des adultes et que l'augmentation de 1% du chômage a entraîné une augmentation de 2% des maladies chroniques.

"Le monde n'est pas encore prêt à faire face à l'effet domino attendu des risques environnementaux, sociaux et technologiques de grande envergure. Cependant, si les décideurs politiques travaillent ensemble pour répondre à la détresse économique et au malaise social causés par la pandémie, une "reprise verte" avec des sociétés plus résistantes, plus cohésives, plus inclusives et plus égalitaires devrait être possible", expliquent les auteurs du rapport.

Des risques, des solutions

Le Forum économique mondial plaide dans son rapport pour des mesures immédiates et concertées de la part des différents leaders mondiaux pour faire face aux "futurs chocs systémiques tels que la crise climatique, les turbulences géopolitiques, l'inégalité croissante, la pression sur la santé mentale des populations, les lacunes de la gouvernance technologique et les systèmes de santé soumis à une pression continue."

"Ces risques à long terme auront des conséquences graves et de grande envergure pour la société et l'environnement ainsi que pour la gestion des technologies de pointe", soulignent et concluent les auteurs du rapport.