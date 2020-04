Comme à chaque trimestre, l'Union des classes moyennes (UCM) a interrogé quelque 3600 indépendants et chefs de PME francophones pour établir son baromètre économique. Résultat, six entrepreneurs sur dix ont totalement cessé leur activité et 85 % ont des rentrées nulles ou très réduites depuis la mise en place des mesures sanitaires.

Les temps sont durs pour les entrepreneurs. Depuis la mise en place des mesures sanitaires pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, près de six entrepreneurs sur dix ont totalement cessé leur activité. Et 85 % ont déclaré avoir des rentrées d'argent nulles ou très réduites.

Par ailleurs, ces chiffres ne signifient pas que la situation est au beau fixe pour les indépendants et chefs de PME restant. En effet, 31% n'ont pu maintenir qu'une activité partielle et 9% seulement fonctionnent encore normalement.

Avec les mesures imposées, 24% des sondés affirment être passés au télétravail et 16% pratiquent la vente à emporter ou le commerce en ligne.

Coup dur pour l'emploi

L'UCM estime dans son enquête trimestrielle que l'emploi devrait être lourdement impacté. Près de 42% des patrons ont concédé avoir été dans l'obligation de réduire leurs effectifs mais ces chiffres sont voués à augmenter, prévient l'Union des classes moyennes.

Plus inquiétant encore, un patron sur 3 estime qu'il devra réduire durablement l'emploi dans son entreprise.