L’économie mondiale est aux soins intensifs. On le sait, la crise du coronavirus a mis, en l’espace de trois mois seulement, littéralement K.-O. les économies de la planète.

Depuis quelques semaines, les économistes débattent à l’infini de la gravité de cette crise. Pour les plus pessimistes, celle-ci est la plus grave depuis celle de 1929 et ses effets seront durables sur la croissance, l’emploi et les finances publiques des États. D’autres, plus optimistes, espèrent encore un scénario en V avec, après une chute très sévère de l’économie mondiale, une reprise assez robuste et donc une embellie conjoncturelle dès 2021.

Impossible évidemment de trancher ce débat d’experts tant les incertitudes restent à ce stade nombreuses. À commencer par la durée de la prolongation du confinement dans certaines économies, les risques de rebond de l’épidémie dans la perspective de déconfinement des populations ou encore l’évolution de la confiance des acteurs économiques - consommateurs, entreprises ou investisseurs - dans les semaines et mois à venir évidemment très incertains.

Recul record du PIB pour la zone euro

Une certitude cependant : l’onde de choc sur le plan économique est à court terme terrifiante. Les chiffres publiés mardi par le Fonds monétaire international (FMI) l’attestent : l’institution basée à Washington anticipe ainsi pour cette année un recul record du PIB pour la zone euro de 7,5 %, après une hausse de 1,2 % en 2019. Cette chute est la plus forte de toutes les régions du monde, précise d’ailleurs le FMI.

Logiquement, c’est l’Italie, dont l’économie est à l’arrêt depuis plus d’un mois et où le bilan humain est le plus lourd, qui est la plus affectée avec un effondrement attendu de 9,1 % de son PIB cette année. Les reculs attendus du PIB pour l’Allemagne et la France se chiffrent respectivement à 7 % et 7,2 %. Le Royaume-Uni, qui est entré dans une stratégie de confinement un peu plus tard, pourrait s’en sortir un peu moins mal avec un recul de son PIB limité à 6,5 %.

Si le choc est très violent, le FMI laisse cependant entrevoir une éclaircie avec un redémarrage progressif de l’économie européenne au second semestre 2020. En 2021, toujours selon le FMI, la zone euro devrait voir s’amorcer une reprise (quoiqu’à un rythme plus lent que la chute en 2020) avec une croissance de 4,7 %. Un scénario à confirmer évidemment…