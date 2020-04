Une trentaine de chefs étoilés formulent, dans un communiqué commun mercredi, une série de requêtes au gouvernement pour sauver le monde de la gastronomie, fortement touché par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Ils demandent notamment une exonération des charges sociales jusqu'à la fin de l'année. L'horeca représente "plus de 3 millions de repas par jour, 130.000 emplois, 35.000 indépendants" et un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, soutiennent les chefs. "C'est aussi le secteur qui paie le plus de TVA."

Après avoir déjà souffert des attentats en 2016, le monde de la gastronomie est aujourd'hui encore l'un des plus touchés par les mesures. C'est pourquoi les signataires demandent que l'état de catastrophe naturelle sanitaire soit décrété pour le milieu, que le chômage temporaire pour force majeure soit accordé jusqu'à la fin de l'année, tout comme l'exonération des charges sociales. Ils plaident aussi pour la déductibilité fiscale à 100% des notes TVA en frais, l'uniformisation et l'égalité des aides dans tout le pays, ainsi qu'une réouverture des restaurants totale à une date définie.

Les chefs espèrent que les assurances pourront intervenir, en se montrant solidaires. "Elles pourraient prendre en charge les pertes d'exploitation."

Cet appel est signé notamment par Peter Goossens*** (Hof van Cleve), Maxime Collard** (La Table de Maxime), San Degeimbre** (L'air du temps), Pascal Devalkeneer** (Chalet de la Forêt), David Martin** (La Paix), Yves Mattagne** (Sea Grill/Villa Lorraine), Pierre Résimont** (L'eau Vive), Pierre Rigolet** (Comme chez soi), Giovanni Bruno* (Senzanome), Alexandre Dionisio* (La Villa in the Sky), Kevin Lejeune* (La Canne en ville) ou encore Christophe Pauly* (Le coq aux champs), ainsi que bien d'autres, "qui s'associent face à la crise".