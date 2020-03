Le coronavirus et les mesures prises pour endiguer sa propagation auront aussi un impact sérieux sur l'industrie automobile européenne, a indiqué vendredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

"Toute la production automobile est à l'arrêt et le réseau des points de vente au détail fermé. Les emplois de quelque 14 millions d'Européens du secteur sont en jeu. Nous appelons à une action forte et coordonnée aux niveaux national et européen pour un soutien immédiat en termes de liquidités aux constructeurs automobiles, à leurs fournisseurs et aux concessionnaires", a déclaré vendredi Eric-Mark Huitema, directeur de l'ACEA.

Ce dernier souhaite rapidement s'asseoir autour de la table avec la Commission européenne. "Et ce pour deux raisons. D'abord pour des mesures concrètes en vue d'éviter des dommages irréversibles et fondamentaux au secteur avec des pertes permanentes au niveau de l'emploi, la capacité, l'innovation et la recherche. Deuxièmement, l'Europe devrait se préparer à stimuler la reprise de notre secteur, ce qui contribuera de manière importante à une reprise accélérée de l'économie européenne dans son ensemble", a déclaré M. Huitema.

Environ 2,6 millions de personnes sont directement employées dans la production automobile européenne. L'emploi direct et indirect représente, lui, 13,8 millions de personnes, soit 6,1% de l'ensemble des emplois en Europe.