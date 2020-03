Un état des lieux du respect des mesures a été effectué. Deux choses sont fondamentales et ne sont pas encore bien comprises, selon la Première ministre. "Tout d'abord, il faut savoir que l'objectif de départ, c'est que tout le monde puisse continuer à travailler: par le biais du télétravail et si ce n'est pas possible (uniquement), en respectant les règles du social distancing. Si l'entreprise ne respecte pas les mesures, elle doit fermer, a-t-elle détaillé. La deuxième point fondamental, c'est la règle stricte sur le fait qu'il faut rester à la maison. Les sorties sont autorisées pour aller au travail ou faire ses courses ou encore pratiquer une activité physique. Mais après cela, il faut rentrer chez soi. Hors de question de flâner dans les parcs. Tout cela s'applique pour les personnes qui ne sont pas malades, si vous l'êtes, il faut rester chez vous".



Voici le plan socio-économique mis au point

Il se divise en trois parties: des mesures pour sauvegarder le pouvoir d'achat du travailleur, des mesures pour les indépendants et des mesures pour accompagner les entreprises dans ces moments difficiles.





1) Pouvoir d'achat des travailleurs :





"Nous avons décidé de mettre au point une seule procédure (la procédure corona) concernant le chômage économique et temporaire", a commencé la ministre Muylle. "Nous allons instaurer un délai de paiement de deux mois pour ce qui est des taxes", a précisé Alexander de Croo.



2) Indépendants :



Les indépendants doivent prendre contact avec leur caisse d'assurance sociale pour que puisse être mise en oeuvre le revenu de remplacement de droit passerelle. Une autre mesure est extrêmement importante: la mesure qui porte sur la distance de cotisation sociale pour les deux premiers trimestres.

La Première ministre Sophie Wilmès détaille en direct les mesures de protection sociale et économique décidées par la Belgique pour faire face à la crise du coronavirus.Sophie Wilmès a tenu à remercier le personnel soignant et a salué l'action organisée par les Belges tous les jours à 20h consistant à applaudir les médecins et infirmières au premier rang dans la luttte contre le coronavirus.