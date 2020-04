M.Ben. et V.R.

M.Ben. et V.R.

M.Ben. et V.R.

La conférence de presse du Conseil national de sécurité a permis de développer les différentes phases du déconfinement de la Belgique. Concrètement, quelles activités seront permises et à quel rythme ? Les activités sportives pourront-elles redémarrer dans les salles de sport et à quelles conditions ? Quid des marchés ? Petit tour d’horizon de secteurs ou d’activités dont on ne connaît pas toujours bien le sort qui leur est réservé.