La semaine dernière déjà, Federgon, la fédération des prestataires de services en ressources humaines, a mené une enquête auprès de certains de ses membres pour mesurer l'impact de la crise du coronavirus.

L'intérim, le secteur le plus important pour la fédération, a subi une diminution de 50 % de son activité par rapport à la semaine précédente. "Ce n'est pas surprenant car certains secteurs clés sont fermés, comme l'Horeca ou l'événementiel", note Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs chez Federgon. "On voit aussi que les effectifs ont baissé dans d'autres entreprises, notamment parce que l'activité est au ralenti et que le télétravail n'est pas possible et encore moins pour des intérimaires. Nous essayons de trouver des places ailleurs pour eux, mais ce n'est pas facile."