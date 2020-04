La Banque nationale appelle "formellement" les assureurs à suspendre temporairement les distributions de dividendes prévues, et ce jusqu'au 1er octobre 2020 au moins.

La Banque les invite en outre à adopter une attitude prudente et conservatrice en matière de rémunération variable et de participation aux bénéfices, indique mardi la BNB dans un communiqué. Le secteur de l'assurance est affecté par les conséquences de la pandémie de Covid-19 au même titre que d'autres secteurs économiques.

"La Banque constate néanmoins que la solvabilité du secteur de l'assurance se maintient à un niveau adéquat, en dépit des chocs très importants observés sur les marchés financiers. Cette situation s'explique notamment par la position de solvabilité confortable du secteur avant le début de la crise", souligne la BNB.

La Banque demande "formellement" à tous les groupes et entreprises belges d'assurance et de réassurance de suspendre temporairement l'ensemble des distributions de dividendes discrétionnaires et des rachats d'actions propres. Cette suspension sera réexaminée au fur et à mesure que les conséquences financières et économiques de la pandémie de Covid-19 se préciseront, mais elle s'appliquera assurément jusqu'au 1er octobre 2020 dans un premier temps.

La BNB appelle aussi les assureurs à adopter une attitude prudente et conservatrice en ce qui concerne leurs politiques de rémunération variable ainsi que de répartition de participations bénéficiaires et d'octroi de ristournes.