Le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant de la distribution Alibaba, a annoncé vendredi un don de 500.000 kits de test et d'un million de masques aux Etats-Unis pour les aider dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le gouvernement américain a été critiqué, par des experts sanitaires et des personnalités de l'opposition, pour le retard pris dans la mise au point de tests de dépistage. Il est aussi accusé d'avoir minimisé la crise.

"Par le biais d'un don de 500.000 kits et un million de masques, nous nous donnons la main avec les Américains en ces temps difficiles", a tweeté la fondation qui porte le nom de l'homme d'affaires chinois.

"Nous espérons que ce don aidera les Américains à lutter contre la pandémie!", a dit Jack Ma dans un communiqué accompagnant l'annonce.

"Des tests rapides et précis et un équipement de protection individuel pour les professionnels de la médecine sont ce qui est le plus efficace pour prévenir la propagation du virus", a-t-il ajouté, affirmant avoir tiré ces "leçons de l'expérience de (son) propre pays".

M. Ma a précisé que ses fondations avaient fait des dons similaires au Japon, à la Corée, à l'Italie, à l'Iran et à l'Espagne, tous très touchés par la pandémie.

"Cette crise est un énorme défi pour toute l'humanité" à l'heure de la mondialisation, a encore dit l'homme le plus riche de Chine. "La pandémie à laquelle nous faisons face ne peut plus être résolue par un pays seul. Il faut plutôt combattre le virus en travaillant main dans la main".

Les Etats-Unis avaient dépassé vendredi la barre des 1.700 cas d'infection au nouveau coronavirus, et 40 personnes en sont mortes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.