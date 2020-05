Depuis le début de la crise du coronavirus en Belgique, le comportement et les habitudes des citoyens ont beaucoup changé.

En l'espace de deux mois, les Belges sont devenus de plus en plus nombreux à préférer le paiement sans-contact. A tel point que le nombre de paiements réalisés de cette manière a été multiplié par deux entre février et avril, rapporte Febelfin. Dans le détail, au mois de février, les paiements sans contact représentaient 16% des paiements par carte. En avril, ce chiffre plafonnait à 29%.

Par ailleurs, si les Belges sont de plus en plus nombreux à préférer le sans-contact, ils ont largement déserté les distributeurs de billets. En témoignent les chiffres avancées par Febelfin, ci-dessous:

© Febelfin



Dans son dernier rapport, l'institution financière s'est égament penchée sur les reports de paiement des crédits hypothécaires. Plus de 118.000 dossiers de particuliers ont pu bénéficier d'un report de paiement, représentant un encours sous-jacent de quelque 12,3 milliards d'euros.

Les entreprises ne sont pas en reste, bien au contraire. Plus de 130.000 reports de paiement ont été accordés depuis le mois de février, pour une encours sous-jacent total de près de 21 milliards d'euros. Plus de 80% du nombre de reports de paiement ont été accordés à des PME et des travailleurs indépendants.