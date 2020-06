Le produit intérieur brut (PIB) réel des pays du G20 a chuté de 3,4% au premier trimestre 2020, dans le contexte des mesures prises dans le monde entier pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Il s'agit de la plus forte contraction depuis le début de la série chronologique en 1998, selon des estimations provisoires. En comparaison, au premier trimestre 2009, au plus fort de la crise financière, le PIB n'avait diminué que de 1,5%.

Les pays qui ont adopté des mesures de confinement sévères le plus tôt ont vu leur PIB chuter le plus fortement. La Chine, par exemple, a enregistré une baisse de 9,8%. En France et en Italie, la chute s'élève à 5,3%. Le PIB a baissé de 2,2% en Allemagne, de 2,1% au Canada et de 2% au Royaume-Uni. Le Brésil a enregistré une baisse de 1,5%, les États-Unis et la Corée de 1,3% et le Mexique une diminution de 1,2%.

La baisse a été moins prononcée en Indonésie (-0,7%), au Japon (-0,6%) et en Australie (-0,3%). L'Inde et la Turquie sont les deux seuls pays du G20 à voir leur PIB croître au cours des trois premiers mois de 2020, respectivement de 0,7% et 0,6%.