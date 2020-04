Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se retrouveront virtuellement jeudi pour la quatrième fois en peu de temps pour discuter de la réponse européenne à la crise du coronavirus et ses conséquences économiques.

La vidéoconférence des membres du Conseil européen, sous la présidence de Charles Michel, débutera à 15h00. Le "gros morceau" à discuter entre les leaders devrait être le fonds de relance proposé par l'Eurogroupe (les ministres des Finances de la zone euro) en début de mois, et dont à peu près tous les aspects sont encore à déterminer.

Selon une source européenne, Charles Michel considère qu'un tel fonds doit être établi aussi vite que possible. La vidéoconférence de demain est donc l'occasion d'entamer les discussions stratégiques à ce sujet, tout en sachant que des divergences marquées se sont déjà exprimées ces derniers jours. Dans un second temps, ce sera à la Commission d'analyser les besoins auxquels le fonds devrait répondre, de détailler ses outils et de clarifier le lien entre ce futur fonds et un cadre financier pluriannuel 2021-2027 révisé, dont on sait qu'il sera d'une manière ou d'une autre un élément de soutien.

Toutes ces questions restent en effet à éclaircir. Comment fonctionnera ce fonds (prêts et/ou financements directs)? Au bénéfice de qui et de quoi? L'analyse doit précéder toute déclaration sur son ordre de grandeur, qu'il est impossible d'estimer actuellement, précisait mercredi cette source européenne.

Certains pays comme la France et l'Espagne voient dans cet "instrument spécial destiné à gérer la crise" la possibilité de lancer des "corona bonds". Depuis quelques semaines, la brûlante question d'une forme de mutualisation de la dette sous la forme de l'émission commune d'obligations a en effet fait son retour. Une piste dont ne veulent clairement pas entendre parler l'Allemagne et les Pays-Bas, entre autres.

"Il y a des termes qui ne passent pas, devant certains parlements (nationaux)", et qui apparaissent indéfendables pour les chefs d'Etat et de gouvernement dans leur pays respectif, a averti mercredi la même source. L'expression "dette commune" en fait partie, prévient-il, et il n'y a que très peu de chance qu'elle figure à un moment dans un texte commun. "Mais il y a des outils proches", ajoute-t-il, estimant que "l'idée de prêts à long terme a une bonne chance" de rassembler les faveurs des 27.

Le dossier apparait d'emblée bien épineux, d'autant plus que les discussions sur le prochain cadre financier pluriannuel étaient déjà dans l'impasse avant-même que la pandémie de Covid-19 ne viennent pimenter le tout. La Commission doit faire une nouvelle proposition de budget à 7 ans, et l'espoir est toujours vivace au Conseil européen que l'on parvienne à un accord avant 2021, entendait-on mercredi. Les réunions par vidéoconférence ne facilitent cependant pas les choses.