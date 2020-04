De nombreux comptables et experts-comptables s'inquiètent d'être contaminés par le coronavirus par le biais des nombreux documents papier envoyés par leurs clients, a indiqué dimanche la fédération professionnelle des comptables et experts-comptables (CRECCB) dans un communiqué.

Ces derniers reçoivent généralement de nombreux documents de leurs clients au début du mois. Or, "personne ne sait exactement s'il est dangereux ou non de manipuler le papier", pointe le président de la CRECCB, Ludo Van den Bossche. "Nos membres sont inquiets pour eux-mêmes et pour leur personnel." La fédération demande dès lors aux autorités des directives claires, étayées par des arguments scientifiques.

Sur son site d'informations en ligne www.info-coronavirus.be, les autorités belges indiquent que le coronavirus ne peut survivre sur une matière absorbante, comme le papier ou les textiles. Le virus peut, par contre, subsister plusieurs heures sur des surfaces lisses comme les poignées de porte, les tables ou les rampes. Il est donc important de se laver régulièrement les mains après un contact avec des surfaces souvent touchées, recommande le SPF Santé publique.