Le coronavirus se répand au fur et à mesure - jusqu’où et jusqu’à quand ? - et les vacances de Pâques débutent dans un mois exactement. Une équation qui ne manque pas d’inconnues… Comment réagissent les tour-opérateurs et autres professionnels du tourisme ? Comment se préparent-ils à demain ?

"On suit la situation au jour le jour. Nous sommes en contact avec les autorités de la Santé et nous ne prenons aucun risque. Mais, pour le moment, il n’y a pas d’impact majeur ; les avions sont remplis, les gens partent, il n’y a pas de raison de mettre en place des mesures particulières, indique d’emblée Sarah Saucin, porte-parole de Tui en Belgique .