Le Groupe des Dix dans lequel se retrouvent les syndicats et les organisations patronales, demande au gouvernement de prolonger jusqu'à la fin de l'année les règlements spécifiques liés au chômage temporaire pour force majeure ainsi que le congé parental corona. Il sollicite une rencontre avec le gouvernement "le plus rapidement possible". La gouvernement a déjà récemment donné son aval pour la prolongation des mesures corona jusqu'à fin août. Les partenaires sociaux estiment cependant aujourd'hui qu'il est nécessaire de prolonger ces aides jusqu'à la fin de l'année, même si l'activité économique reprend progressivement.

Outre le chômage temporaire et le congé parental corona, le Groupe des Dix demande aussi la prolongation du droit et de la non-réduction de l'allocation de chômage pour les travailleurs en chômage temporaire exerçant une activité accessoire en qualité d'indépendant ou de salarié, et le gel de la dégressivité de l'allocation de chômage complet, la neutralisation de la période d'allocations d'insertion et la neutralisation des périodes de référence pour les artistes.

L'organe de concertation sociale appelle encore les autorités à veiller à ce que les différents systèmes de soutien ne dépassent pas les revenus liés à l'emploi. La presse a en effet fait écho de quelques cas de personnes qui finissaient par percevoir plus que leur salaire initial par le biais des différentes allocations proposées.