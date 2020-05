Le gouvernement flamand a annoncé vendredi les noms des membres d'un comité d'experts chargé de plancher sur la relance économique dans la région.

Ce comité sera présidé par le professeur de la KU Leuven Koenraad Debackere et composé du président de l'organisation patronale Voka Wouter De Geest, de l'entrepreneur et économiste Geert Noels, de l'économiste du travail Stijn Baert (UGent), de la doyenne de la Vlerick Business School Marion Debruyne et d'An De Vos, de l'Antwerp Management School.

Il faudra non seulement une reprise économique, mais aussi une "reprise sociale", a précisé vendredi le ministre-président Jan Jambon (N-VA). C'est pourquoi le gouvernement flamand sera assisté non seulement par ce comité de relance économique, mais aussi par un comité de relance sociale. Les noms des membres de ce comité de relance sociale seront annoncés la semaine prochaine.