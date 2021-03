Coût global du blocage du canal de Suez ? "Environ 350 millions d'euros... par heure", avance le CEO du port d'Anvers Conjoncture Antonin Marsac

Le navire de l’armateur Evergreen est immobilisé depuis la nuit de mardi à mercredi et bloque complètement le passage. “ Cela représente près de 350 millions d’euros par heure. Avec 50 navires qui passent par jour, la file se fait longue… et elle coûte très cher”, calcule le CEO du port d’Anvers, Jacques Vandermeiren. “ C’est une perturbation majeure dans la chaîne logistique mondiale. Le canal de Suez en est un maillon important, comme le canal de Panama. Les conséquences sont énormes pour l’Europe comme pour l’Asie [...] Pour mesurer l’impact, il nous manque le timing précis qui est nécessaire pour débloquer le canal. Difficile d’avoir des certitudes. Les armateurs attendent. Cela pourrait prendre une semaine, voire plus”.