Ce sont les principaux constats d'une enquête menée auprès de 5.402 travailleurs du secteur par la CSC Alimentation et Services dans le cadre de la première Semaine des pros du nettoyage. Le syndicat chrétien avait d'ailleurs organisé une action symbolique devant la gare Centrale de Bruxelles pour remercier les nettoyeurs et nettoyeuses et demander plus de reconnaissance et de valorisation de ces métiers. L'enquête a été menée auprès de plusieurs secteurs pour connaître la manière dont a été vécue la crise sanitaire: titres-services, nettoyage des bureaux, écoles et hôpitaux, collecte des déchets, personnel de nettoyage dans l'horeca et nettoyage industriel. Ensemble, ils représentent environ 200.000 personnes.

Selon les conclusions de l'enquête, si le personnel de nettoyage a joué un rôle important, "voire essentiel"', durant la crise sanitaire, il a pourtant eu très peu de reconnaissance de la part des employeurs, des autorités et du public. "Au contraire: 41 % des personnes interrogées déclarent avoir dû fabriquer ou acheter leur propre équipement de protection, ce qui témoigne d'un triste manque de respect", dénonce Gaëtan Stas, secrétaire général de la CSC Alimentation et Services. Environ 35 % n'ont pas reçu d'équipement de leur employeur, dont une part de 25% n'a pas appliqué les protocoles négociés au niveau du secteur du nettoyage.

Une marque de respect serait, selon le syndicaliste, d'octroyer la prime d'encouragement décidée par le gouvernement fédéral à l'ensemble du personnel hospitalier, en ce compris les sous-traitants chargés du nettoyage, qui en ont été exclus.

Une nouvelle prime

Compte tenu des bas salaires du secteur, la CSC plaide pour l'introduction d'une prime qui viendrait s'ajouter à la norme salariale, négociée au niveau sectoriel. La plupart des entreprises de nettoyage ont dégagé des bénéfices en 2020 et les plus grands acteurs ont versé des sommes importantes en dividendes à leurs actionnaires, appuie le syndicat.

Autre conclusion de l'enquête: 83 % des sondés ont craint d'être contaminés par le Covid-19 sur leur lieu de travail. S'y ajoute un sentiment de risque accru pour leur santé physique puisque plus d'un quart des travailleurs en milieu professionnel (hôpitaux, bureaux et écoles) déclare avoir utilisé des produits de nettoyage plus nocifs ou agressifs, comme de l'eau de javel par exemple ou des substances contenant des perturbateurs endocriniens.

Pour dénoncer cette situation globale, la CSC Alimentation et Services avait organisé une action symbolique devant la gare Centrale de Bruxelles. Un "Merci" à la craie y a été dessiné par un artiste de street art afin de remercier le personnel de nettoyage, "qui n'entend pas rester invisible". Les passants et militants mobilisés étaient, eux, invités à écrire un mot de remerciement à leur attention.

Dans les prochaines semaines, le syndicat chrétien espère pouvoir entamer des négociations sectorielles, dans la foulée de l'accord interprofessionnel, et faire avancer la problématique, notamment dans les entreprises concernées. Une rencontre est en outre prévue vendredi avec le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.