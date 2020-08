Les procédures de réorganisation judiciaire, faillites et reprises – ou non – vont se succéder dans le domaine de la distribution. Pas tant dans l’alimentaire, qui a plutôt profité de la crise du coronavirus, que dans les autres secteurs. “Surtout ceux qui ont une présence sur le Net, la mode en premier lieu”, indique Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, société d’édition et de consultance spécialisée dans le retail. Car, selon lui, les raisons des grosses difficultés de la distribution ne sont pas à chercher uniquement dans la crise actuelle. “Les restructurations se sont multipliées depuis 2015, quand le principe de l’omnicanal (NdlR : soit les ventes via plusieurs canaux, magasins physiques, e-shops, pop-up stores…), difficile à mettre en place, s’est imposé.” Et de pointer les cas de MS Mode, Blokker, Fun, Hema, Maxi Toys, Orchestra-Prémaman, Camaïeu… “Mais qu’on ne s’y trompe pas, la moitié des distributeurs sont aujourd’hui virtuellement en faillite ! La relance post-Covid a visé la liquidité et la solvabilité des enseignes alors qu’elle aurait dû se concentrer sur la vraie problématique qui est la transition économique (digitale, écologique, éthique, locale…). C’est sur cette pierre qu’au final les distributeurs vont achopper.”