On le sait, la Vivaldi a de grosses ambitions en matière d’investissements publics. Alors qu’on les décélère depuis des décennies, l’objectif du gouvernement est de relever le taux actuel, de 2,6 % du PIB, à 3,5 % du PIB en 2024, et à 4 % d’ici à 2030. Le plan de relance et de résilience belge (PRR) approuvé ce mercredi par la Commission européenne va donner un coup de pouce à la Belgique dans cet effort, puisque 5,9 milliards vont être délivrés entre la fin de l’été 2021 et la fin 2026. Par tranches de 700 à 500 millions d’euros. Mais cela ne suffira pas.