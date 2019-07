5

Les frais exorbitants des retraits de cash à l’étranger

Après une première salve le week-end dernier, les départs en vacances vont se multiplier dans les prochaines semaines. Or, qui dit vacances dit généralement dépenses. Et qui dit dépenses dit carte de débit et de crédit. Or, payer et retirer de l’argent en dehors de nos frontières n’est pas gratuit, surtout si vous vous aventurez en dehors de la zone euro.