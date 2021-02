Avec ses nombreux projets sur la table, le groupe Engie a une vue d’ensemble sur l’évolution possible de la filière de l’hydrogène vert et ses nombreux dérivés. Selon Bob Van Schoor, Head of Industrial Energy Solutions, il est évident que l’hydrogène vert remplacera l’hydrogène fossile dans de nombreux procédés industriels. Damien Ernst, professeur à l’ULiège, estime que le transport, même sur longue distance, sera dominé par l’électrique.