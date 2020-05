La Commission européenne propose de réduire de moitié l’usage des pesticides, mais pour 2030.

"L’épidémie de Covid-19 a souligné l’importance d’un système alimentaire solide et résilient, qui fonctionne en toute circonstance et qui est capable d’assurer aux citoyens un accès à une quantité suffisante de nourriture à prix abordables." Vaste et ambitieux programme que la nouvelle stratégie de la Commission européenne pour l’agriculture et l’alimentation, "De la ferme à la fourchette", publiée la semaine dernière et qui s’inscrit dans le Pacte vert pour l’Europe.