"De sombres nuages s'accumulent sur l'économie mondiale en raison de l'incertitude sur la guerre commerciale et le ralentissement de croissance en Chine", a indiqué mardi Koen De Leus, chief economist de BNP Paribas Fortis, lors de la présentation des perspectives économiques et stratégie d'investissement pour le second semestre. "Nous avons récemment revu à la baisse nos prévisions pour l'économie américaine, de 2,7% à 2,1% pour 2019", a déclaré Koen De Leus. "Pour 2020, nous restons coincés à 2%. En ce qui concerne la zone euro, nous maintenons une croissance de 1,1% en 2019 et de 1% en 2020, par rapport à 1,8% l'an dernier. La Belgique est dans le sillage de l'Europe."

La guerre commerciale et l'incertitude initiée par le président américain Donald Trump pèsent sur la globalisation à long terme. "La lente croissance du commerce mondial risque ainsi de freiner la croissance mondiale au lieu de lui donner un coup d'accélérateur. Si l'on ajoute à cela le risque croissant d'un Brexit dur, l'Europe n'est pas loin d'une récession", souligne BNP Paribas Fortis dans ses prévisions.

Outre la guerre commerciale et la baisse de la croissance en Chine, l'Europe est menacée par une "japonisation" de son économie à savoir "une économie caractérisée par une faible croissance réelle auto-entretenue et une inflation basse (voire négative), en association avec de faibles taux nominaux et une courbe des taux plane".

"Avec sa croissance et son inflation structurellement basses et une main-d'œuvre presque en baisse, l'Europe présente sûrement quelques similitudes avec le Japon", pointe Koen De Leus. "Mais il y a aussi des différences, comme les perspectives d'inflation toujours légèrement plus favorables, et un plus faible risque d'effondrement des salaires (forte syndicalisation). Quoi qu'il en soit, le message est que dans le cas d'une nouvelle récession, la BCE aura besoin d'alliés. Nos gouvernements doivent effectuer des réformes, y compris le développement d'une union politique et budgétaire ainsi que la finalisation de l'union bancaire".

"Mettre de l'ordre" en Belgique

La Belgique doit "mettre de l'ordre chez elle" dans un monde où les pays devront davantage se débrouiller seuls et où plane le risque de japonisation. Le département Economic Research de BNP Paribas Fortis a développé l'indice "Future Proof" qui mesure comment la Belgique se départage en comparaison avec les autres pays de l'UE dans quatre domaines: productivité, marché du travail, pouvoirs publics et facteurs environnementaux.

"La Belgique occupe la 16e place dans le classement total des 28 pays de l'UE. Notre pays enregistre d'excellents résultats en matière de recherche et développement et de bons résultats sur le plan de la qualité de l'enseignement. Mais en ce qui concerne la formation continue, nous ne nous situons que tout juste au-dessus de la moyenne, de sorte que la note globale en matière de productivité s'établit à 67%", explique-t-on.

Si la Belgique obtient de bonnes notes pour le niveau de préparation à la digitalisation, le réseau routier et le vieillissement font baisser la moyenne pour les facteurs environnementaux. Pour les pouvoirs publics, la dette publique et la complexité de la législation font passer la Belgique sous la moyenne européenne.

Dans son indice, BNP Paribas Fortis estime que la situation est "déplorable" sur le marché du travail: taux d'emploi "très médiocre", trop de jeunes désœuvrés qui ne travaillent pas, etc. "L'indice met donc en garde la Belgique, qui doit d'urgence mettre de l'ordre chez elle. L'avantage de cette piètre note réside dans son énorme potentiel d'amélioration si nous prenons les bonnes mesures", précise-t-on.