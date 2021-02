L'homme d'affaires allemand et multimillionnaire Heinz Herman Thiele est décédé subitement à l'âge de 79 ans. Il était l'un des principaux actionnaires de la compagnie aérienne Lufthansa et disposait d'une fortune estimée à environ 15 milliards d'euros, ce qui faisait de lui l'une des personnes les plus riches d'Allemagne. Le septuagénaire est mort à Munich en présence de sa famille, selon une déclaration de la société Knorr-Bremse, dont il était propriétaire et dont il a fait un leader du marché des systèmes de freinage pour les poids lourds et les trains. C'est ainsi qu'il a amassé sa fortune.

Heinz Herman Thiele avait fait la une l'année dernière parce qu'en tant qu'actionnaire principal de Lufthansa, il s'était opposé au plan de soutien du gouvernement à la compagnie aérienne en difficulté financière. Finalement, il avait accepté que l'Allemagne soutienne le groupe aéronautique, maison-mère de Brussels Airlines, à hauteur d'un milliard de dollars pour surmonter la crise du coronavirus.