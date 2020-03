Pour le spécialiste français des ressources humaines, le travail va de plus en plus se substituer à l’emploi…

Spider Man, qui prend le pays dans sa toile” (entendez Bart De Wever), “Charles Michel, le Centurion bleu des Power Rangers”, “l’incroyable Hulk, le géant vert sans point commun avec un Ecolo qui grandit…” Le discours annuel du président de l’Union des classes moyennes (UCM), Pierre-Frédéric Nyst, était “marvellesque”. Mais pour comique qu’était cette entrée en matière, c’était surtout pour l’UCM l’occasion de rappeler à nos gouvernants de revenir les pieds sur terre, et de rassurer en donnant un cadre politique stable et clair, d’autant que le déficit file, que l’économie fléchit, que les Bourses plient, et que le coronavirus n’a pas encore réellement commencé à distiller ses inévitables effets économiques.

Hausse spectaculaire des indépendants

Mais le thème de la soirée était ailleurs. Denis Pennel, spécialiste français du marché du travail, auteur de dizaines d’ouvrages en ressources humaines - “qui fait partie du classement des 100 professionnels des ressources humaines les plus influents au niveau mondial”, a rappelé Pierre-Frédéric Nyst - a tenu une conférence sur l’avènement des indépendants. Avec, d’abord, quelques chiffres importants et interpellants à la clé. Le premier, c’est la hausse spectaculaire du nombre d’indépendants. Entre 2000 et 2018, la hausse est de plus de 40 %. Particulièrement du côté des indépendants complémentaires. Second chiffre important : moins de la moitié des jeunes qui décrochent un emploi aujourd’hui l’ont été sous contrat “classique” CDI. De moins en moins classique donc. “Dans sa forme actuelle, le salariat connaît une grosse fatigue, nous confiait Denis Pennel en marge de la conférence. Les quatre caractéristiques essentielles du statut de salarié (lien subordination, unité de temps et de lieu, sécurité/protection sociale et rémunération sous forme de salaires) sont de plus en plus remises en question. On constate aujourd’hui un appétit retrouvé pour le travail indépendant, qui répond aux nouvelles attentes par rapport au travail : liberté, sens et maîtrise. En Belgique, la hausse de 40 % du nombre de travailleurs indépendants entre 2000 et 2018 n’est donc pas une surprise”.

Les raisons du changement

Conséquence : le travail se substitue de plus en plus à l’emploi ; “comme le dit le philosophe Bernard Stiegler, l’emploi, c’est ce qui s’est développé depuis deux siècles, et qui, progressivement, a détruit le travail. Le travail, ce n’est pas du tout l’emploi. L’emploi est ce qui est sanctionné par du salaire. […] Le travail, c’est ce qui fait qu’on se développe en accomplissant quelque chose”, poursuit Denis Pennel.

Le changement de paradigme sur le marché du travail est réel. “Certes, il ne faut pas nier l’importance des charges patronales, qui incitent certains secteurs à recourir à des indépendants plutôt qu’à des salariés, mais de plus en plus, on perçoit tout de même que les jeunes ont envie de développer leur projet, en dehors de tout lien de subordination. Mais c’est vrai que ce statut demande de l’implication autant que de la valeur ajoutée. Cela dit, la quête de sens et l’épanouissement personnel ne doivent pas être sous-estimés à notre époque, à l’heure où les mots “Bore out”, “brown out” et “burn out” sont omniprésents chez les travailleurs salariés”, poursuit le spécialiste des ressources humaines.

Lequel rappelle tout de même qu’une récente enquête menée par il y a deux ans en France auprès de jeunes de 18 à 30 ans montrait que la quête de sens pour 70 % d’entre eux, était un des critères principaux à l’heure d’un choix pour un emploi plutôt que pour un autre. Devant le critère de la rémunération… (62 %).

Si l’entrepreneur free-lance a la cote, c’est aussi et surtout parce qu’au-delà de cette soif d’autonomie et de liberté, le marché change. “Nous sommes davantage aujourd’hui dans une économie de la connaissance et des services, une économie à la demande, où l’appétence pour l’entreprenariat se développe”, poursuit Denis Pennel. Qui conclut : “l’emploi est mort, vive le travail ! On a un peu l’impression de revenir dans le passé, avec un travail payé à la pièce, aux résultats (et non plus au temps passé), un travailleur propriétaire de son outil de production, qui a le contrôle du contenu de son travail (lieu, horaires)….”

* Son dernier ouvrage : “Le Travail, la soif de liberté – comment les start-uppers, slashers et co-workers réinventent le travail”